Capo d’Orlando, I.C. 2: per Malik il traguardo degli esami di terza media e una storia di inclusione a lieto fine

E’ arrivato a Capo d’Orlando dal Senegal due anni fa. Malik, oggi 14 anni, non parlava la lingua italiana e non aveva amici. Eppure nella scuola media di Furriolo, dove è stato accolto da compagni di classe, insegnanti e la dirigente Rita Troiani, l’adolescente ha trovato aperta non solo la porta della didattica, ma anche quella dell’inclusione.

Lo ha spiegato lui stesso, con un gesto a sorpresa, ripreso in un video di soli 6 minuti, che ha commosso tutti. L’ultimo giorno di scuola, ad uno ad uno, ha detto grazie a tutti suoi compagni di classe, non solo per il supporto che gli hanno dato mentre era alle prese con i compiti e l’italiano da imparare, ma per i gesti di affetto e la vicinanza mostrati in questi due anni, che non lo hanno fatto sentire mai solo, né diverso, e che più delle parole ben pronunciate nella nostra lingua, lo hanno sostenuto nel raggiungere i suoi obiettivi.