Sant’Agata Militello, Fabrizio Anello vince ad Ispica la terza tappa del Campionato Interprovinciale di kart

Fabrizio Anello vince ad Ispica nella penultima prova del “Campionato interprovinciale” di Kart mantenendo la leadership nella classifica generale della sezione Sprint e confermando il suo splendido stato di forma.

La competizione sportiva si è aperta lo scorso 26 febbraio e si è svolta in collaborazione tra la pista di Ispica e il Kartodromo San Filippo di Messina con 4 appuntamenti. Un progetto sportivo che ha ben funzionato e che serve, da un lato ad aumentare la competitività, e dall’altro a far crescere e migliorare tutti i nuovi giovani piloti che in Sicilia si stanno affacciando nel panorama del Karting.

Nella gara numero 3 di sabato 10 giugno, decisivo è stato il sorpasso a sfavore del catanese Andrea Truscello all’ultimo giro di una competizione davvero entusiasmante, che ha visto Anello rimontare dalla decima posizione di partenza, dopo una qualifica non proprio perfetta. A completare il podio il Ragusano Piertiziano Vela.

C’è attesa ora per la finale del prossimo 24 Giugno al Kartodromo San Filippo di Messina, dove i partecipanti si sfideranno all’ultimo giro per ottenere la vittoria finale.

La classifica prima dell’ultimo round vede Fabrizio Anello al comando con 203 punti

seguito da Lorenzo Tappa a 175, poi Piertiziano Vela a 163, Sara La Fauci a 158 e Denis Raffaele con 150.