Calcio: Anche in 1^ categoria ci sono i primi movimenti per la prossima stagione

Anche le squadre dei campionati regionali programmano la prossima stagione.

In 1^ categoria una delle prime a muoversi è il Melas di Santa Lucia del Mela del Presidente Salvatore Zullo che ha bloccato Rocco Pino affidandogli la panchina.

Rocco Pino è una vecchia conoscenza del calcio messinese per aver vestito, da calciatore, le maglie del Torregrotta, Promende, Spadaforese, Villafranca, Saponara, Monforte e Meriì, dove nel 2019 con alla guida Felice Miceli ha vinto il campionato di 1^ categoria battendo il Falcone nella finale playoff.

Da allenatore ha iniziato la sua carriera alla corte di Felice Miceli ricoprendo l’incarico di secondo nella squadra ASD Monforte in 1^ categoria.

Oggi dopo aver acquisito il patentino di allenatore (licenza D), ad aprile, ha firmato per il Melas di Santa Lucia del Mela per la sua prima esperienza da capo allenatore.

Il Melas è reduce da una salvezza conquistata all’ultima giornata di campionato, ma nonostante tutto l’allenatore Francesco Russo è riuscito ha creare un gruppo coeso e combattivo.

Sono molto contento di questo incarico, ha dichiarato Rocco Pino che poi continua, voglio ringraziare Felice Miceli ce per me è stato un maestro di calcio e di vita, non vedo l’ora di iniziare a lavorare sul campo e di ripagare al meglio la fiducia riposta in me. Alla chiamata del Presidente ho pensato che fosse uno scherzo, ma nel momento in cui era tutto vero non ho esitato ad accettare la panchina del Melas, anche perchè Santa Lucia del Mela è una piazza che conosco molto bene e dove da calciatore ho vinto 3 campionati..

La squadra ripartirà dalle conferme dello zoccolo duro della passata stagione: il capitano Franco Zullo, Lipari, La Maestra, Stramandino, Lunghitano, Arnone e gli under 2005 Celi, il portiere Messina e il bomber Ruggeri. Poi si cercherà di puntellare la rosa con un giocatore per reparto che possa far fare il salto di qualità.

Sarà una stagione senza limiti, come ha affermato il presidente Zullo, con il primo obbiettivo che sarà la salvezza.