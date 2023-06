Patti: incidente stradale in via Giuseppe Di Vittorio

Un incidente stradale si è verificato verso le 12.30 di oggi in via Giuseppe Di Vittorio a Patti, in prossimità della rotonda. Il bilancio è di un ferito non grave.

Per cause in corso di accertamento un’auto, con alla guida una ragazza, si è piegata su un fianco e in avanti due auto si sono scontrate. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Patti, che hanno estratto la ragazza dall’auto capottata e poi, con un’ambulanza, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Sembra non abbia riportato gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, coordinati dal comandante Marisa Mazzone; gli agenti hanno compiuto i rilievi del caso e hanno regolato anche la circolazione, a quell’ora piuttosto caotica.