Patti: al teatro antico di Tindari la prima edizione di Tindari Switch Fest

Le associazioni Nuovi Teatri e Potere la fantasia, con il patrocinio della Città di Patti, del Parco archeologico di Tindari e dell’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Sicilia, insieme a Plastitalia e Sicilian Stories, presentano la prima edizione di Tindari Switch Fest.

Il Festival, in programma fino al 2 luglio, intende proporre Patti e il suo territorio come centro culturale di rilievo nazionale e internazionale attraverso il teatro e le sue pratiche. La prima edizione del Festival vedrà la partecipazione di Compagnia Descen-danse di Nantes, Piccolo Teatro della Versilia, Saltimbanco di Bologna, Scuola di Recitazione del Teatro Sant’Eugenio (Palermo), La Macchina dei Sogni (Patti). In questo contesto infatti, sono inseriti anche i saggi finali degli allievi di Stefano Molica e Valentina Martino. Dopo il corso Ragazzi di Capo d’Orlando del 10 giugno con Elettra e quello corso avanzato di Patti di ieri con La macchina infernale, il 2 luglio ci sarà il corso Ragazzi con Alcesti, drammaturgia e regia di Stefano Molica.