Ancora problematiche per i cittadini di Capo d’Orlando. Nella tarda mattinata di domani, lunedì 12 giugno, verranno eseguiti alcuni interventi di ripristino della condotta idrica sulla via Consolare Antica.

Possibili disagi pertanto per i residenti di Via Trazzera Marina, Via Consolare Antica, via Nazionale e zone adiacenti. Si consiglia di rifornirsi per le urgenze.