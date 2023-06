Patti: un defibrillatore per la scuola elementare di Case Nuove Russo

Anche la sede della scuola elementare di Case Nuove Russo di Patti, operativa nell’ambito dell’istituto comprensivo “Pirandello”, ha da oggi un defibrillatore.

Questo grazie alla generosità del Cantiere Nautico Marinello – che non è nuovo a gesti

del genere -, che ha fatto dono della “preziosa” apparecchiatura salvavita. La consegna ufficiale è stata fatta da Davide Stroscio e da due operai del cantiere alla dirigente dell’istituto scolastico pattese professoressa Clotilde Graziano, presenti alcune maestre ed una rappresentanza di alunni e genitori.

Una cerimonia semplice, senza fronzoli né discorsi ufficiali, ma densa di significato per l’importanza del gesto. “E’ motivo di grande gioia per noi – sottolinea Filippo Stroscio, del

cantiere “Marinello” – aver potuto fare questo dono, che, indubbiamente, oggi più che mai, è davvero importante. Speriamo, ovviamente, che il defibrillatore non si debba usare mai; in ogni caso costituisce un presidio fondamentale”.

La dirigente Graziano, ringraziando di cuore il cantiere “Marinello” e rimarcando che “è sempre pronto e disponibile”, anticipa che “il defibrillatore sarà sistemato all’esterno del plesso che ospita la scuola, in modo tale che possa essere, in caso di necessità, utile a

tutta la comunità, in una zona di grande espansione”.