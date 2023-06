Barcellona P.G. – Non ce l’ha fatta Enzo Rizzo, vittima di un incidente in moto sulla A20 lo scorso 28 maggio

Purtroppo l’ennesima vittima della strada in Sicilia. Dopo più di 10 giorni di ricovero al Policlinico di Messina, è deceduto ieri sera Enzo Rizzo, Carabiniere in pensione vittima di un incidente in moto lo scorso 28 maggio sulla A20 Messina-Palermo, nei pressi dello svincolo di Rometta.

Rizzo, 60 anni, originario di Gualtieri Sicaminò, ma residente da anni a Barcellona Pozzo di Gotto, era in sella alla sua moto, una Harley Davidson, quando ad un tratto aveva perso il controllo del mezzo, andando a sbattere sulla parete di una galleria.

Sulle cause del sinistro sono ancora in corso le indagini da parte della Polizia Stradale. Tutto fa pendere verso un incidente autonomo: potrebbe essersi trattato di un malore, oppure di un guasto meccanico.

Le condizioni dell’uomo erano apparse gravi fin da subito: Enzo era stato trasportato al Policlinico di Messina con l’elisoccorso. Purtroppo ieri il decesso.