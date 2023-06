Capo d’Orlando, cede asfalto in via Veneto. Tir rimane bloccato

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:00, un tir che doveva consegnare della merce in un esercizio commerciale orlandino è rimasto incastrato all’incrocio tra Via Veneto e via Pirandello, per il cedimento del manto stradale.

Il mezzo, la cui ruota è letteralmente sprofondata nell’asfalto, non è riuscito a proseguire la marcia, inclinandosi leggermente su un lato.

Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco di Sant’Agata di Militello, che sta tentando di sollevare il mezzo e liberarlo e la Polizia Municipale.

Al momento il tratto è stato chiuso al traffico veicolare per consentire le operazioni di soccorso.