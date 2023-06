“Giornata mondiale dell’ambiente” e “festa di primavera” per l’I.I.S. “Manzoni ” al campus I.T. Agrario di Caronia

L’I.I.S. “A. Manzoni” di Mistretta ha celebrato oggi la “giornata mondiale dell’ambiente” e la “festa di primavera” al campus dell’istituto tecnico agrario di Caronia.

#BeatPlasticPollution (sconfiggere l’inquinamento da plastica) è lo slogan che quest’anno è stato adottato dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente per la “Giornata mondiale per l’ambiente che ricorre il 5 giugno. Un’iniziativa globale che intende ricordare a tutti l’importanza di preservare il nostro pianeta, nel corso della quale tutte le attività sono state concentrate sulla lotta all’inquinamento da plastica.

Anche l’I.I.S. “A. Manzoni” di Mistretta, nella giornata di oggi, presso il campus dell’Istituto Tecnico Agrario di Caronia, ha voluto partecipare e rilanciare l’importantissimo messaggio nell’occasione della sesta edizione dell’ormai tradizionale “Festa di Primavera”, scegliendo la trattazione di un tema in linea con la Giornata mondiale dell’ambiente, di grande attualità: “Verso modelli circolari di business: il caso della plastica nel sistema agro-alimentare. Quali le prospettive per il futuro?” Per l’occasione, un ricco e significativo partenariato, cui hanno partecipato, tra gli altri, l’Università di Palermo, l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Messina, il GAL Nebrodi Plus, che hanno animato la giornata che si è caratterizzata anche per l’iniziativa di collaborazione che l’Istituto sta intraprendendo con i medesimi partner attraverso la sottoscrizione di innovativi protocolli di intesa. L’obiettivo prioritario che si intende così raggiungere è rappresentato dal completamento della formazione di giovani professionisti di settore in grado di operare con competenza ed opportuna conoscenza nel mondo del lavoro di riferimento e consentire anche il contenimento del preoccupante fenomeno della dispersione scolastica. Presenti il sindaco di Caronia, Giuseppe Cuffari, l’assessore Salvatore Terribile, la presidente del consiglio comunale Antonietta Agostino, Tino Lamonica, presidente del circolo ASPI di Caronia, il commissario straordinario del Parco dei Nebrodi Giovanni Cavallaro.

Come consueto, il Lions Club Mistretta Nebrodi, anche quest’anno non ha voluto fare mancare il proprio contributo che, per l’anno sociale corrente, declina il tema, “I Lions per l’Ambiente”, di grande affinità con l’iniziativa programmata.

L’appuntamento, infine, è stato anche occasione per fare meglio conoscere le straordinarie pertinenze agricole presenti presso l’Istituto e le produzioni che si ottengono grazie all’attività di tutta la Comunità scolastica.

Foto di Antonietta Agostino, presidente de consiglio