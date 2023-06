Capo d’Orando, il 9 giugno proiezione del documentario “Dune ferite” di Franco Blandi al Loc

Venerdì 9 giugno, alle ore 18, presso la sala LOC di Capo d’Orlando, sarà proiettato il film documentario “Dune Ferite”. L’evento, organizzato dall’Associazione Urios, si svolgerà con il patrocinio del comune di Capo d’Orlando e vedrà la partecipazione dell’autore e di alcuni dei protagonisti del documentario.

Il documentario “Dune Ferite”, prodotto in maniera indipendente dall’Associazione Urios, oltre ad essere stato selezionato tra i finalisti del Festival del Cinema di Cefalù e dell’Ischia Global Film Festival, ha recentemente vinto il premio “Golden Leaf 2023” assegnato dall’Italia Green Film Festival di Roma (prestigioso festival dedicato ai film con tematiche ambientali, patrocinato da importanti associazioni e istituzioni, tra le quali il WWF, la Presidenza del Parlamento Europeo e l’Unesco).

“Tra gli ambienti degli oltre mille chilometri di costa siciliana, quello delle dune costiere esercita un fascino paesaggistico di grande rilievo, ma è soprattutto custode di importantissimi equilibri naturali. Infatti, la sabbia, trasportata dal vento, dal litorale verso l’interno, si deposita formando geometrie armoniche. La vegetazione tipica delle dune costiere, ne permette il rapido consolidamento e la conservazione. Tra la sabbia e la vegetazione è un brulicare di vita. Flora e fauna vivono negli ambienti costieri caratterizzati dalle dune sabbiose, in un delicatissimo e importantissimo equilibrio. Tra degrado e salvaguardia, tra speculazione e difesa dell’ambiente, tra saccheggio e conservazione della bellezza, siamo andati a vedere qual è, lungo le coste siciliane, lo stato di conservazione dei litorali, delle spiagge, con particolare attenzione alle dune costiere. Abbiamo anche cercato di conoscere chi le studia, nel tentativo di promuovere conoscenza e rispetto.”

Crediti

“Dune Ferite”, un film documentario di Franco Blandi, prodotto da Associazione URIOS

(Culture, Arti, Solidarietà).

Soggetto e sceneggiatura: Franco Blandi

Fotografia: Franco Blandi, Nuccio Roberto

Montaggio: Nuccio Roberto

Voce Narrante: Emiliano Lazzara

Musiche: Gregorio Caimi e i Musicanti

Regia: Franco Blandi

Con le immagini tratte dal cortometraggio “Into the box” di Michela Casaluce e Alessio Alfieri,

vincitore del Festival “Corto2Mari” Taranto 2019

Fonti bibliografiche: Le dune e gli ambienti umidi costieri della Sicilia, Francesco Lopiano e

Ignazio Sparacio, Edito da Il Brigantino

Con

• Giuseppe Garfì, Ricercatore Istituto di Bioscienze e BioRisorse, CNR Palermo

• Salvatore Granata, Legambiente

• Salvatore Pasta, Ricercatore Istituto di Bioscienze e BioRisorse, CNR Palermo

• Tommaso La Mantia, Professore associato di Ecologia Forestale, Facoltà di Scienze Agrarie – Università degli Studi di Palermo

• Bruno Massa, Professore ordinario di entomologia, Facoltà di Scienze Agrarie –

Università degli Studi di Palermo.

Con la collaborazione di:

• Istituto Luce, Archivio Storico Cinecittà

• Alessandro Silvestre Gristina e Giuseppe Garfì per le immagini di “Calendula Marittima”

• Michela Casaluce e Alessio Alfieri

• Osservatorio sull’erosione delle spiagge (Enzo Bontempo e Salvatore Granata Legambiente Nebrodi)

• Associazione Mare Amico Agrigento per la concessione delle immagini

• Associazione MareVivo

• Gregorio Caimi e i Musicanti per le musiche e per l’esecuzione dei brani

• Tony Puma Per le fotografie di Dociostaurus brachittero

• Marcello Romano Per le fotografie di Polyphylla ragusae

Nota biografica del regista

Franco Blandi è nato a S. Agata Militello, in provincia di Messina. Pedagogista e educatore, è laureato in Scienze pedagogiche e in Scienze dell’educazione e della formazione. Si è inoltre laureato in Scienze dello spettacolo e delle produzioni multimediali (fotografia, cinema, teatro, letteratura e televisione) e specializzato in informatica presso l’università della Calabria. È direttore artistico della rassegna “Nebrodi Cinema Doc” e presidente dell’associazione URIOS, culture, arti, solidarietà. È presidente della giuria del “Premio Vittorio De Seta” del Clorofilla Film Festival. È stato direttore artistico di “ZYZ–Annuario fotografico contemporaneo”. Scrittore, fotografo e documentarista, ha al suo attivo numerose pubblicazioni, documentari e mostre fotografiche. Per Navarra Editore ha pubblicato Appuntamento a La Goulette. Le assenze senza ritorno dei 150.000 emigrati italiani in Tunisia (2012), Vittorio De Seta. Il poeta della verità (2016), il romanzo Francesca Serio. La madre (2018), il romanzo Recordàri. Tornare al cuore (2022).