ASD Rosmarino Calcio – Tindaro Calabrese nuovo colpo in attacco?

I campionati di calcio sono terminati da poco, ma impazza già il calciomercato in Sicilia. Protagonista di questa estate potrebbe essere l’ASD Rosmarino Calcio, dominatrice del campionato di Prima Categoria 22/23.

La formazione di Biagio Tomasi potrebbe piazzare a breve il primo colpo di mercato. Il forte attaccante Tindaro Calabrese, lo scorso anno in forza alla Polisportiva Gioiosa, sembra in procinto di vestire la maglia amaranto per il campionato di Promozione della prossima stagione. Andrebbe a riformarsi dunque la coppia da urlo con il fantasista Rosario Iuculano, già protagonisti con la maglia del RoccAcquedolcese qualche stagione fa.

I trasferimenti saranno ufficializzati il prossimo 1° luglio, ma i rumors si fanno sempre più insistenti.