San Marco d’Alunzio: “Tutto il Mondo IN Paese”, evento dedicato al food internazionale

In onore dell’ospitalità che San Marco d’Alunzio ha sempre mostrato ai suoi cittadini e a chi viene da fuori, il 10 Giugno ci sarà un evento dedicato al food internazionale: “Tutto il Mondo IN Paese”.

La cucina unisce le culture e le menti, così l’amministrazione comunale aluntina ha pensato di organizzare un grande evento coinvolgendo i residenti comunitari e non, in una manifestazione culinaria all’insegna dell’integrazione e della voglia di condividere le tradizioni e le culture provenienti da nazionalità diverse.

Un evento che non risalta solo il borgo aluntino ma tutti i suoi cittadini e tutti coloro che hanno scelto di viverci. Alle 19.00 ci sarà l’apertura del percorso enogastronomico alla scoperta dei piatti tipici internazionali. Lungo le vie del centro sarà possibile assaporare varie pietanze appartenenti alla cucina internazionale, preparate dai residenti aluntini comunitari ed extracomunitari provenienti da diverse parti del mondo.

Alle 21.00 in occasione della finale di Champions League Manchester City – Inter verrà proiettata la partita in via Aluntina.

“Tutta l’Amministrazione si augura che questo evento possa rappresentare una continuità per tutta la comunità di San Marco che ha sempre accolto a braccia aperte qualsiasi ospite o compaesano.”