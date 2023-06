Riccione: Al Gran Galà della Moda un pezzo di Sicilia

C’era un pezzo di Sicilia al “Gran Galà della Moda” di Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over.

L’evento modaiolo si è svolto nel lussuoso Opera Beach di Riccione ed è stato organizzato dalla New Meta Event di Alessio Forgetta.

In passerella venti meravigliose Miss, protagoniste nella finale 2022, tra cui Maria Grazia Ferro di Mirabella Imbaccari e Fernanda Carani di Catania.

Esperienza unica per queste giovani emergenti che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con il numeroso pubblico della Riviera Romagnola e con altre modelle provenienti da tutta Italia.

Erano presenti anche tre delle quattro vincitrici del 2022: Flavia Cappelli di Roma per Miss Reginetta d’Italia e Giovanna Boccia di Salerno e Tiziana Riccardi di Piombino per Miss Reginetta Over.

Tra gli ospiti la psicografologa Mirka Cesari, volto noto della TV per le sue partecipazioni al Maurizio Costanzo Show e Buona Domenica, l’attrice Maria Malandrucco reduce dalla fiction “Fosca Innocenti”, Simone Ripa inviato del reality TV “Queen Mood”, il corpo di ballo diretto da Cristina Lenzi e il noto chirurgo estetico Luca Grassetti.

A presentare la serata Francesco Anania che con semplicità e coinvolgimento ha introdotto i tre brand che hanno messo in mostra le loro collezioni: Elnuar per l’alta moda, Nanà per gli abiti da giorno e Marystar per la moda mare con costumi realizzati all’uncinetto.

L’evento è stato l’occasione per annunciare le date delle finali che si svolgeranno dal 25 agosto al 3 settembre 2023 a Riccione e per presentare la nuova divisa e il nuovo costume ufficiale delle Miss.