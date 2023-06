Palermo: inseguimento a “Borgo Vecchio”, poliziotto aggredito da 40 persone

Un poliziotto è stato aggredito, nella giornata di ieri, intorno le 21.00, in via Quintino Sella, da un gruppo di circa 40 persone, riportando lesioni giudicate guaribili in 40 giorni.

Lo ha reso noto la Questura del capoluogo con una nota, in cui si spiega che ieri sera una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico aveva notato due soggetti a bordo di un motociclo che, alla vista dell’autovettura della polizia, hanno cambiato repentinamente direzione di marcia dandosi alla fuga.

Gli agenti, dopo un inseguimento, sono riusciti ad interecettare i due che, abbandonato il motociclo in via Michele del Buono, si sono diretti all’interno del quartiere di “Borgo Vecchio” dando inizio, così, ad un inseguimento a piedi che si è concludo quando, in largo Edoardo Alfano, un agente è riuscito a fermare uno dei due fuggitivi. Qui però un gruppo di circa 40 persone ha circondato il poliziotto aggredendolo con calci, pugni e spintoni riuscendo, così, a liberare il fermato.

Il veicolo, che è risultato essere rubato, è stato riconsegnato al legittimo proprietario.