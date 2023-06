Messina – Piazza Duomo ospiterà una tappa del World Beach Pro Tour, dal 29 giugno al 2 luglio

Fervono i preparativi in vista della organizzazione di una delle tre tappe italiane, unica in Sicilia, della Volleyball World Beach Pro Tour. Messina si appresta a realizzare a Piazza Duomo, quattro campi dove si scontreranno, dal 29 giugno al 2 luglio, 56 tra le più titolale coppie di beachers, 28 femminili e 28 maschili che rappresenteranno 27 nazioni appartenenti ai cinque continenti. La Federazione Internazionale ha inserito quest’anno solo Messina ed Helsinki quali città ospitanti di una tappa del più prestigioso torneo al mondo di beach volley. Sulla scelta della location, alcuni scettici avevano storto il naso, ha dichiarato Massimo Finocchiaro assessore allo Sport, “considerato che Messina dispone di 50 Km di spiaggia, invece, l’amministrazione o meglio il sindaco Basile, ha voluto fosse proprio piazza Duomo con il suo campanile che contenente l’orologio meccanico e astronomico più grande e complesso al mondo, a mostrare una delle bellezze più significative e visitate dai turisti”.

Finocchiaro, nel presentare l’evento, “ha illustrato le diverse fasi che hanno portato la CEV (Confédération Européenne de Volleyball), ad autorizzare la tappa messinese di tour”. Occorreva che la tipologia e la qualità della sabbia avesse determinate caratteristiche, ha detto Finocchiaro, “le spiagge messinesi non dispongono di una sabbia idonea per cui, dopo diverse campionature, visto che la granulometria della sabbia proveniente dalle cave messinesi, certificava un valore pari a 0,02, la Federazione ha concesso l’autorizzazione”. Per realizzare i quattro campi occorreranno 600 metri cubi di sabbia, circa 200 camion, inoltre, verrà realizzata una tribuna da 99 posti a sedere. L’amministrazione comunale, sta lavorando, ha detto Finocchiaro, “per dare un futuro in termini turistici, imprenditoriali e culturali alla città sperando che questa opportunità venga accolta nella maniera più adeguata”. Più di cinquecento persone tra atleti, familiari ed accompagnatori giungeranno a Messina a partire dal 27 giugno e, tutte le attività ricettive sono pronte ad ospitare i partecipanti e gli appassionati di uno sport che annovera il maggior numero di tesserati.

L’esperto alle politiche sportive Francesco Giorgio “ha parlato di scommessa raccolta e vinta considerato che Messina ospiterà questo evento; parla anche dell’interesse di tutto il mondo sportivo sta rivolgendo a Messina e, in particolare, anticipa la richiesta proveniente dalla Federazione Basket che vorrebbe disputare a Messina la finale del torneo 3×3”. Alla presentazione, erano anche presenti Antonio Locandro, Vice Presidente e Supervisore del Centro di Qualificazione Regionale della FIPAV, il Presidente del CT FIPAV Messina Alessandro Zurro, il Direttore Generale di Team Volley Messina Carmelo Siracusa, il Direttore Tecnico della manifestazione messinese Roberto Bombara, il Presidente di Mediterranea Eventi Alfredo Finanze.

Dal 29 giugno al 2 luglio, dalle ore 9 alle ore 20, a Piazza Duomo ci si attende il pubblico delle grandi occasioni oltre ai possibili croceristi attratti, non solo delle bellezze culturali e paesaggistiche ma anche da quelle sportive che Messina offrirà loro. Domenica 2 luglio dal campo centrale andrà in onda, la diretta mondiale della finale, che verrà trasmessa su tutti i siti della Federazione Internazionale Volley. Il Ministero degli Interni offrirà il supporto logistico con la presenza dei Vigili del Fuoco e dell’Esercito.

Salvo Saccà