Brolo, processo “Mutui fantasma”: condanne in primo grado per 21 imputati – I nomi

Si è concluso con la condanna di 21 imputati il processo di primo grado scaturito dall’operazione “Mutui Fantasma” al comune di Brolo, scattata nel 2014.

Ieri, a conclusione del dibattimento, il collegio giudicante del Tribunale di Patti, presidente Samperi, a latere Gullino e Zantedeschi, ha deciso pene più severe di quelle richieste dall’accusa, per Carmelo Arasi, ex dirigente dell’uffici ragioneria del comune, condannato a 15 anni e tre mesi di reclusione e per l’ex sindaco brolese Salvo Messina, condannato a 7 anni e 6 mesi. Il PM Antonietta Ardizzone, aveva chiesto per loro la condanna rispettivamente a 10 anni e 3 mesi e 6 anni.

Condanne anche per gli altri imputati, accusati a vario titolo per peculato e per contributi e sovvenzioni a privati ed associazioni. Disposto per tutti il pagamento delle spese processuali ed il risarcimento alle parti civili, da liquidarsi in separata sede.

L’operazione “Mutui Fantasma” scattò nel 2014, con l’esecuzione di misure cautelari a carico di 7 persone, a conclusione dell’inchiesta su mutui accesi dal comune di Brolo con la Cassa depositi e prestiti tra il 2009 e il 2013, per finanziare opere pubbliche che, secondo l’accusa, non furono realizzate o per procedimenti viziati.

Prescritti molti capi di imputazione, tra cui quelli in cui si contestava la truffa aggravata e il falso. Infine decise anche alcune assoluzioni per alcune delle ipotesi di reato, perché il fatto non sussiste. Disposta anche la confisca di denaro o beni per equivalente, per importi diversi a carico degli imputati, e l’interdizione dai pubblici uffici.

Ecco tutte le condanne:

Carmelo Arasi, 15 anni e 3 mesi

Rossella Arasi, 4 anni e 6 mesi

Antonella Campo, 4 anni e 6 mesi

Santa Caranna, 4 anni e 9 mesi

Rosa Castrovinci, 4 anni e 15 giorni

Giuseppina Di Leo, 4 anni e 9 mesi

Carmelo Gentile, 4 anni e 1 mese

Elena Rosa Lo Vercio, 4 anni e 1 mese

Costantino Maniaci, 4 anni e 15 giorni

Salvatore Messina, 7 anni e 6 mesi

Enza Rifici, 4 anni e 1 mese

Giovanni Scaffidi Mangialardo, 2 anni e 9 mesi

Antonino Masi, 2 anni e 9 mesi

Giuffrè Antonino, 2 anni, 8 mesi e 15 giorni

Vittorio Astone, 2 anni e 9 mesi

Giuseppe Indaimo, 2 anni e 8 mesi

Rosa Gatto, 4 anni e 3 mesi

Tina Gatto, 4 anni e 15 giorni

Dario Presti, 4 anni e 15 giorni

Giuseppe Caranna, 4 anni e 15 giorni

Domenico Caranna, 4 anni e 15 giorni