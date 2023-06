Un lavoro ai fianchi, un lavoro costante per raccontare la straordinaria avventura della lettura dei libri, che apre la mente. Questo contraddistingue l’attività di Teodoro Cafarelli, titolare della libreria “Capitolo 18”. Tra gli organizzati di Cosplay and Comics in programma domenica 18 giugno al parco Robinson di Patti prosegue da tempo in ogni dove per presentare libri e sensibilizzare sulla lettura soprattutto con i più piccoli.