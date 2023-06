Patti: II Memorial “U Capusala” Carmelo D’Andrea e premi “Fascia Laterale” in ricordo di Nunzio Pittari

Si è svolto sabato scorso al centro sportivo Primavera di contrada San Giovanni di Patti il II memorial “U capusala” in memoria di Carmelo D’Andrea, il coordinatore infermieristico del reparto di rianimazione dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti.

All’evento sono intervenuti il sindaco di Patti Gianluca Bonsignore ed il deputato nazionale Tommaso Calderone.

La presentazione dell’evento è stata curata del dottor Antonino Genovese, anestesista-rianimatore presso l’ospedale di Patti, con il supporto logistico di Roberto Cicero, Giovanni Giunta, Giuseppe Calabrò e Mario Tranchida. Poi via alle partite.

La prima tra la rappresentativa italiana magistrati e i Broncopatici e cioè gli amici di Carmelo: la prima squadra ha schierato Alberto Magaudda, Luca Gorgone, Carlo Bray, Giuseppe Lo Presti, Alessandro Lia, Giuseppe Rao, Davide Meavi, Valerio Brecciaroli e Francesco Massara. La seconda: Antonino Genovese, Ivan Abramo, Mario Tranchida, Alessandro Galbo, Gianluca Langone, Giuseppe Truglio, Luigi Alesci, Marco Briguglio, Giovanni Giunta. Hanno vinto i broncopatici 4 a 2.

Poi si è svolto il triangolare con i ragazzi dei primi calci. Primi classificati i ragazzi della Vivi Don Bosco con il mister Pippo De Gaetano, secondo posto per la Nuova Rinascita Patti con il mister Nunzio Canduci e terzo per il Comprensorio del Tindari con il mister Pippo Tramontana.

I proventi degli sponsor della manifestazione saranno utilizzati per acquistare un defibrillatore semi-automatico donato alle Figlie di Maria Ausiliatrice. Al termine del pomeriggio la signora D’Andrea, sorella di Carmelo ha premiato i piccoli portieri con un omaggio in memoria del fratello.

L’evento è stato anche l’occasione per ricordare l’esempio di un altro infermiere della sala operatoria dell’ospedale pattese: Nunzio Pittari, nel suo ricordo sono stati consegnati dalla figlia Loredana i premi “Fascia Laterale”: per il Comprensorio del Tindari Alessio Campanella, Samuele Lo Noce e Andrea Pugliatti; per la Nuova Rinascita Mattia Gumina, Oreste Molica Colella ed Ettore Giovannelli e per la Vivi Don Bosco Gabriele Torre, Francesco Fazio e Simone Genovese.