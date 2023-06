Palermo, Messina e Catania tra le città italiane più trafficate

Ci sono Palermo, Messina e Catania nella top ten delle città italiane con maggior congestione di traffico veicolare. Lo dice uno studio realizzato da Tom Tom Traffic index che ha analizzato i dati sul traffico del 2022. Coprendo 390 città in 56 paesi in 6 continenti, lo studio misura le città di tutto il mondo in base al tempo di viaggio, ai costi del carburante e alle emissioni di CO2.

Secondo la classifica 2022, in cima alla lista, per quanto riguarda il nostro Paese c’è Milano, dove gli automobilisti viaggiano in media a 18 chilometri orari per via degli ingorghi cittadini ed è la quinta tra le città più lente al mondo, seguita da Roma e Torino. Al quarto posto c’è Palermo, dove in media per percorrere 10 km i cittadini impiegano 20 minuti e 10 secondi, con un andamento medio di circa 25 km orari. Segue Messina, dove per lo stesso tragitto si impiega mediamente un minuto in meno con una media di 28 km orari.

In sesta posizione c’è Catania, dove, per percorrere 10 km gli automobilisti impiegano mediamente 17 minuti e 10 secondi con una velocità media di 29 km orari. Seguono Napoli, Firenze e Genova, con Reggio Calabria che chiude la classifica delle prime 10 città con 16 minuto e 10 secondi per percorrere 10 km ad una andatura media di 33 km orari.