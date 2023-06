Milazzo, prima riunione del sindacato “SIM” per i Carabinieri del comando provinciale di Messina

Il 30 maggio scorso presso la sala briefing della Compagnia dei Carabinieri di Milazzo, si è tenuta la prima assemblea sindacale tra militari, organizzata dal sindacato “S.I.M. Sindacato Italiano Militari Carabinieri” del Provinciale di Messina.

Sin dalla sentenza nr 120/2018 della Corte Costituzionale, la Provincia di Messina è stata parte trainante del SIM Carabinieri. A dicembre 2019 infatti, annoverava già più di 200 militari Carabinieri iscritti. Oggi, superata la soglia dei 400 iscritti, la Segreteria Provinciale di Messina può ritenersi soddisfatta dei risultati conseguiti.

”L’assemblea, rivolta a tutti i militari Carabinieri, è stata improntata alla divulgazione delle attività sindacali in essere e future nonché per sottolineare l’importanza che riveste non solo la massiva adesione alla sigla sindacale ma anche dei benefici derivanti dalle assemblee ex art. 10 della legge 46/2022.” scrive il sindacato in una nota.

”I relatori Salvatore Porracciolo (Segr Regionale Gen. Agg. Sicilia), Vincenzo Carullo (Segr. Gen. Provinciale Messina) e Gianfranco Ravidà (Segr. Prov. Agg. Messina) hanno illustrato ai colleghi, che hanno riempito la sala briefing messa a disposizione dal Comando Compagnia di Milazzo nel numero massimo consentito, la struttura nazionale del SIM: la polizza di tutela legale, il Dipartimento Disciplina, il Dipartimento Trattamento Stipendiale e Pensionistico, Cause di servizio e vittime del dovere, la Direzione Amministrativa e Finanziaria, Sicurezza sul lavoro.”

“Un ringraziamento ai colleghi per il caloroso benvenuto ed a quelli che, pur appartenendo ad altre sigle, si sono avvicinati per conoscere i servizi che il SIM Carabinieri attraverso la sua articolazione periferica ed il SIM Provinciale Messina offrono.” Continua il sindacato.

L’assemblea è stata fortemente voluta dai Segretari Provinciali di Messina Vincenzo Carullo (Segr.Gen.Prov.), Dario Noce (Segr.Prov.Agg.), Gaetano Vecchini (Segr.Prov.Agg.) e Gianfranco Ravidà (Segr.Prov.Agg.) per ricordare la recente scomparsa del loro primo Segretario Generale Provinciale Raffale Spedicati Appuntato Scelto in servizio proprio alla Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Milazzo.