Gioiosa Marea: “In festa…Aspettando l’estate” in contrada San Francesco

Il comune di Gioiosa Marea ha organizzato per sabato 10 giugno in contrada San Francesco In festa…Aspettando l’estate.

Dalle ore 10.30 ci sarà l’esposizione di artigianato locale a cura di Antonina Spanò e Marcello Catalfamo e alle ore 17.00 la Santa Messa celebrata da Frà Felice.

Divagazioni e divertimento sono in programma dalle ore 18.00 con il torneo di “Brigghia” e i giochi tradizionali. Alle ore 20.30 la degustazione di antipasti caserecci, maccheroncino salsiccia e melanzane.

Infine alle ore 21.30 l’intrattenimento musicale con i “Senza Regole”.