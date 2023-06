Sicilia – Fondi per la pesca: finanziati progetti a Patti e a Gioiosa Marea

E’ stata pubblicata la graduatoria definitiva relativa alla misura 1.43 – porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca – del Po Feamp 2014/2020 – bando 2023.

Per la provincia di Messina sono in graduatoria i comuni di Patti con il progetto del miglioramento delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature delle postazioni per la vendita all’asta del pesce sbarcato nell’esistente approdo per pescherecci di Patti Marina per 220 mila euro. Per questo intervento non sono state però ammesse le spese generali eccedenti il 12% dell’investimento.

Altro progetto approvato riguarda il comune di Gioiosa Marea per l’acquisto di una macchina operatrice per 246 mila euro. In totale sono 30 le istanze inserite nella graduatoria definitiva, pubblicata sulla Gurs dell’1 giugno scorso.

Altri decreti e provvedimenti, ma di altra natura, si riferiscono ai comuni di Mirto, Alcara Li Fusi, Pace del Mela e Furnari.

E’ stata autorizzata la liquidazione di 200 mila euro, quale acconto sulla somma complessiva, per la realizzazione dell’intervento del Po Fesr 2014/2020 strategia d’area sperimentale Nebrodi – dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza itinerario strada statale 113 Mirto Valle Zappulla.

Sempre per le strade e per quelle dei piccoli comuni delle aree interne si è proceduto a finanziare la maggiore somma per l’aggiornamento dei prezzi del progetto esecutivo rimodulato della strada provinciale 161 Alcara Li Fusi a favore della Città Metropolitana di Messina, per un importo di 1.200.000,00 euro.

Altro provvedimento per la provincia di Messina riguarda la nomina del commissario ad acta presso il comune di Pace del Mela, si tratta dell’architetto Rosa Anna Liggio, che dovrà provvedere agli adempimenti necessari all’adozione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle eventuali prescrizioni esecutive.

Infine è stata autorizzata l’apertura di una farmacia succursale stagionale nel comune di Furnari e nello specifico nella frazione di Tonnarella, particolarmente frequentata nel periodo estivo; sarà operativa fino al prossimo 30 settembre.