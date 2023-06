Capo d’Orlando – Ancora problemi con la rete idrica, manca l’acqua a San Gregorio

Non finisce l’emergenza idrica a Capo d’Orlando. Danni ovunque alla conduttura, dopo i lavori di manutenzione programmati per lunedì e martedì, hanno causato problemi e disagi a tutta la cittadinanza.

I problemi continuano nel borgo di San Gregorio, dove un guasto alla rete idrica nella giornata di ieri, ha portato alla mancanza di acqua corrente in gran parte delle case. Gli operai sono al lavoro per cercare di sistemare il problema al più presto.

Quel che è certo è che i disagi sono stati enormi per una cittadina come Capo d’Orlando. Si spera che, in vista dell’estate, le problematiche possano cessare al più presto.