Patti: dal 2 al 4 giugno al PalaSerranò il campionato italiano individuale e a squadre di twirling serie B/C e la finale di Coppa Italia

Si disputerà dal 2 al 4 giugno al PalaSerranò di Patti il campionato italiano individuale e a squadre di twirling serie B/C e la finale di Coppa Italia.

Per questo evento sportivo, organizzato dal comitato regionale Sicilia FITw assieme alla Federazione Italiana Twirling, con il patrocinio del comune di Patti, si prevede l’arrivo di 537 atleti e 54 società sportive provenienti da diverse regioni italiane – Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio, Campania e Sicilia.

Dopo aver superato le fasi regionali, gli atleti, suddivisi per categoria, sono adesso pronti ad affrontare la competizione nazionale in programma a Patti. “La Sicilia è una delle regioni che più si sta impegnando per la crescita di questo sport, per questo motivo abbiamo ritenuto doveroso organizzare sul territorio regionale l’importante manifestazione, ha evidenziato il presidente delle federazione Italiana Gianfranco Porqueddu; la scelta del comune di Patti non è casuale, ma nasce dalla scrupolosa attenzione e dalla grande disponibilità che l’amministrazione comunale hanno messo in campo per far sì che il campionato si svolgesse in questa bellissima località turistica della Sicilia nordorientale.”

“Sarà una tre giorni imperdibile, che prevede la presenza di atlete e atleti provenienti da tutta Italia, ha proseguito il vicepresidente della federazione nazionale

Leonardo Russo , un evento straordinario, che la città di Patti ha deciso di ospitare grazie all’intuizione di Francesco Nardi – esperto con delega allo sport del sindaco Gianluca Bonsignore, alla preziosa collaborazione dell’associazione sportiva pattese “Meeting 2 – Onda sport” e alla sensibilità dimostrata da un’amministrazione comunale che sa intercettare eventi di grande richiamo legati allo sport nelle sue varie declinazioni. Il Twirling sta crescendo enormemente sia a Patti che nell’hinterland circostante e ci auguriamo che questa manifestazione spinga altri ragazzini ad affacciarsi a questa affascinante disciplina.”

“E’ un’occasione straordinaria per diffondere ulteriormente la conoscenza di questo sport sul territorio regionale, ha concluso Roberto Arsì, presidente della federazione regionale; il Twirling è in netta crescita in tutta la Sicilia, basti pensare che delle 85 società sparse sul territorio nazionale, ben 17 hanno sede in Sicilia, con 900 tesserati su un totale di circa 3500 a livello nazionale. Tra atleti con famiglie al seguito, organizzatori, tecnici e staff arriveranno a Patti un migliaio di persone e faremo l’impossibile per rendere indimenticabile il loro soggiorno, grazie soprattutto all’instancabile impegno di Rosy Gibilisco che cura tutta

l’organizzazione degli eventi e delle competizioni FITw per la Sicilia.”