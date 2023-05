Enduro Food Fest dal 2 al 4 giugno a Tortorici

Domenica 4 giugno 2023 si svolgerà il 1° Raduno Mountain Bike e-bike città di Tortorici!

Ritrovo dalle ore 8:00 in Piazza Timpanaro. Tortorici ospiterà il 1° Raduno Mountain Bike e-bike, con un percorso di 40km dedicato agli appassionati del fuoristrada.

L’evento è organizzato dal TEAMORICEBIKE in collaborazione con ORICE ENDURO 444

Il percorso misto stradale e sterrato è lungo in totale circa 40km, un tragitto attraverso nel cuore del Parco Dei Nebrodi. Per tutto il tracciato è obbligatorio l’utilizzo del casco.