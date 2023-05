Manca l’acqua anche questa mattina a Capo d’Orlando. Dopo due giorni in cui l’acqua corrente nelle case è arrivata solo a tarda sera, per via di alcuni lavori programmati, oggi un guasto alla rete idrica sta causando nuovi disagi ai cittadini.

Gli operai, ci hanno riferito dal comune, sono al lavoro per risolvere la situazione al più presto.