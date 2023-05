A Milazzo arriva FAI Bella l’Italia, sabato 3 giugno dalle 9.30 alla scalinata della Ngonia del Tono

FAI Bella l’Italia arriva a Milazzo. Sabato 3 giugno dalle ore 9.30, l’iniziativa porterà decine di volontari, insieme al gruppo dirigente della Fai Cisl Sicilia e della Fai Cisl Messina. L’evento costituirà l’occasione per riscoprire e riaffermare l’amore per la natura, il valore del benessere ambientale, dell’importanza del presidio umano a tutela del territorio e per ampliare l’azione di cura dell’ambiente. La tutela dell’ambiente e la sua valorizzazione come risorsa essenziale devono essere centrali nell’agenda politica regionale, secondo il segretario generale della Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio. Ad aiutare nei lavori di pulizia, rimozione delle erbacce e dei rovi saranno anche gli operai volontari dell’Azienda Foreste Demaniali di Messina. L’evento è patrocinato dalla Regione Sicilia e dal Comune di Milazzo. FAI Bella l’Italia vuole valorizzare l’impegno dei lavoratori forestali ed agricoli e il lavoro del sindacato per la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, mettendo al centro la dignità del lavoro e il rapporto tra uomo ed ambiente.

Articolo di Elena Scaffidi