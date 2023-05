Patti Marina: dall’1 giugno sarà chiusa al transito la corsia lato monte del lungomare Capitan Filippo Zuccarello

Dall’1 giugno e fino al 1 ottobre prossimo sarà chiusa al transito la corsia lato monte del lungomare Capitan Filippo Zuccarello di Patti Martina, nel tratto compreso tra l’incrocio con la via D’Annunzio e l’incrocio con la via Santa Caterina. Così ha deciso l’amministrazione di Gianluca Bonsignore.

Da qui l’ordinanza del comandante della polizia municipale Marisa Mazzone – che porta la data di oggi, nella quale è stato evidenziato inoltre come dall’1 giugno e fino all’1 ottobre resteranno aperti ai transito – fino a diversa disposizione, nei rispettivi sensi di marcia, le traverse di via Boito, via Puccini e vicolo Andrea Doria.