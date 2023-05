Barcellona Pozzo di Gotto: Massimo Romano è il nuovo presidente della Barcellona Basket 4.0, nel segno della continuità

E’ l’Avvocato Massimo Romano il nuovo presidente della Barcellona Basket 4.0 eletto al termine dell’assemblea dei soci.

Romano, 54 anni, sposato con quattro figlie, tesoriere dell’Ordine degli avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto, è un volto noto della palla a spicchi del longano viste le sue esperienze prima da cestista e poi da dirigente.

Nell’occasione sono stati eletti nel ruolo di vice presidente Antonio Maria Russo, amministratore delegato della Nextcasa e il segretario Andrea Sottile, volto storico del tifo giallorosso che in passato è stato dirigente anche della squadra di pallavolo Morgan Barcellona. Il nuovo segretario condivide la passione per il basket con il figlio Alessandro che gioca nella squadra del minibasket dell’Orsa.

Sono Stati tanti gli argomenti trattati dai trenta soci fondatori del nuovo sodalizio, pronto ad affrontare il campionato di Serie B Interregionale, soci che, oltre ad eleggere il nuovo direttivo, durante la riunione hanno gettato le basi sulla nuova campagna abbonamenti, per iniziare i lavori di ripristino del palaberti in sinergia con l’amministrazione comunale e su come fidelizzare i tifosi alla nuova realtà cestistica.

Domani durante AM NOTIZIE ampio servizio con le interviste al direttivo.