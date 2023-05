Fondachelli F. – Eletto l’ex sindaco Francesco Pettinato

Una politica che si trasmette da padre in figlio e da figlio in padre, ritorna a governare il paese di Fondachelli Fantina, l’ex sindaco Francesco, già sindaco dal 2003 al 2013. Fino qualche giorno fa i cittadini erano molto dubbiosi per chi sarebbe stato il futuro sindaco. Dai risultati ottenuti i cittadini hanno premiato quello che l’amministrazione Pettinato ha fatto nel corso degli anni, affidando per altri 5 anni il futuro del paese.

Risultato lodevole anche per l’avv. Galofaro Salvatore che ha ottenuto 256 voti, con un distacco dal sindaco eletto, Francesco Pettinato, di soli 47 voti.

Francesco Pettinato = 356 voti

Salvatore Galofaro = 309 voti

Lista 1 (proteggiamo il nostro futuro) = 323 voti

CATALFAMO Salvatore Daniele = 63

BRETTi Emanuela = 32

CALCAGNO Eugenio Filippo =70

DA CAMPO Alfio Emanuele =64

DA CAMPO Maria Carmela =57

GALOFARO Carmelo =36

GALOFARO Giulio =13

LOMBARDO Maria Pina =78

TRUSCELLO Angela Elisa = 90

TRUSCELLO Salvatore = 41

Lista n.2 (Fondachelli Fantina PETTINATO) = 330

PETTINATO Marco Antonio =160

BRIGANDì Barbara=71

CARUSO Melinda=24

CATALFAMO Carmelo =38

FERRARA Veronica=58

GIARDINA Angelo =53

LOMBARDO Giuseppe=35

MAIO Antonella=37

PUGLISI Angelo=7

PUGLISI Angelo Gian Marco= 21

Angela Serena Lo Conti