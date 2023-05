Elezioni – Raggiunto il quorum a Frazzanò, Tripi e Mazzarrà Sant’Andrea

E’ stato superato il quorum nei tre comuni della provincia messinese in cui è in competizione un solo candidato e si tratta del sindaco uscente: a Frazzanò Gino Di Pane, a Mazzarrà Sant’Andrea Carmelo Pietrafitta e a Tripi Michele Lemmo.

Sulla base del dato sull’affluenza che si è già materializzato ieri pomeriggio in tutti e tre i comuni, si può ben comprendere che per loro si è quasi già aperta la porta del nuovo mandato.

Per il resto c’è grande battaglia, soprattutto in piccoli centri dove di norma i i candidati a sindaco sono stati due ed ora invece sono tre, facendo ovviamente abbassare la quota per essere eletti. Gli elettori avranno adesso a disposizione il tempo fino alle 15.00. Poi, dopo le operazioni elettorali di chiusura dei plichi, si aprirà lo spoglio.