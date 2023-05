Elezioni amministrative – Seggi aperti nei 32 comuni messinesi al voto, oggi lo spoglio in diretta su AM

Urne aperte dalle 7 di stamane in 128 Comuni siciliani in cui si vota per eleggere i sindaci e per rinnovare i consigli comunali.

I seggi saranno aperti fino alle 15, subito dopo comincerà lo spoglio. Alla chiusura dei seggi alle 23 di ieri, la percentuale dei votanti è stata del 44,38%, più bassa in tutti i comuni rispetto alla scorsa tornata elettorale.

Vi ricordiamo, come di consueto, la diretta elettorale sulla nostra emittente televisiva, AM, Canale 82, con ospiti in studio e collegamenti dai comuni al voto. Appuntamento dalle 15.30