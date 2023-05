Elezioni amministrative – Seggi aperti nei 32 comuni messinesi al voto, domani lo spoglio in diretta su AM

Urne aperte dalle 7 di stamane in 128 Comuni siciliani in cui si vota per eleggere i sindaci e per rinnovare i consigli comunali.

I seggi saranno aperti fino alle 23; domani riapriranno alle 7 per chiudere alle 15; subito dopo comincerà lo spoglio.

32 i comuni al voto nel messinese. Alle 12 l’affluenza è stata del 12,55% (era stata del 16,94% nella precedente tornata elettorale delle amministrative). Su 1.340.889 votanti si sono recati alle urne in 168.350.

Vi ricordiamo, come di consueto, la diretta elettorale sulla nostra emittente televisiva, AM, Canale 82, con ospiti in studio e collegamenti dai comuni al voto. Appuntamento dalle 15.30