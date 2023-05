Palermo: entrano di nascosto al Palasport per spacciare, denunciati 3 minorenni

Scavalcate le grate e danneggiata la porta d’ingresso, il Palasport di Misilmeri è stato individuato come posto ideale per spacciare la droga di cui erano in possesso. Episodio che vede protagonisti 3 minorenni, denunciati con l’accusa di spaccio e invasioni di terreni, dopo essere stati colti in flagranza di reato dai carabinieri all’interno dell’impianto sportivo. Durante la perquisizione, uno dei tre minorenni è stato trovato con 12 grammi di hashish e marijuana già divisi in cinque dosi, destinante quindi con ogni probabilità alla vendita. Il ragazzo è stato denunciato alla Procura per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La droga sequestrata è stata trasferita al laboratorio di analisi del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti di routine.

Articolo di Elena Scaffidi