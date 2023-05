Gioiosa Marea: la festa dell’Immacolata Concezione in contrada Landro

E’ una devozione antica quella per l’Immacolata Concezione in contrada Landro di Gioiosa Marea. Una devozione che si rinnova anno dopo anno. I festeggiamenti, già iniziati, culmineranno in questo fine settimana, domenica 28 maggio con le celebrazioni religiose, la processione del simulacro dell’Immacolata e i momenti conviviali, tra musica giochi e degustazioni.