Milazzo – Interrogazione del consigliere Maisano sui giardini di villa Vaccarino

Il consigliere comunale Damiano Maisano ha presentato una interrogazione – allegata al presente comunicato – per segnalare che i giardini di villa Vaccarino versano in uno stato di degrado e abbandono, “con sterpaglie alte un metro, alberi e piante non potate e sagomate da diverso tempo, aiuole stracolme di fogliame caduto dagli alberi presenti nei giardini, rifiuti e fogliame portati dal vento sparsi lungo l’area verde, i percorsi dissestati dalle erbe infestanti , il cancello d’ingresso e di recinzione fortemente deteriorato dalla ruggine ecc. Il tutto riscontrabile con documentazione fotografica”.

E chiede “se è intenzione dell’amministrazione disporre un intervento immediato di bonifica, potatura, sagomatura e sistemazione delle piante presenti nell’area dei Giardini di Villa Vaccarino ed in caso affermativo in che tempi; e se è intendimento dell’amministrazione predisporre l’apertura alla pubblica fruizione dei giardini della Villa ed in caso affermativo in che tempi”.