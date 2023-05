Messina, scontro tra auto e scooter a Camaro. Gravissima una 23enne

E’ ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione del Policlinico la 23enne che ieri sera, intorno alle 21.30 di ieri è rimasta vittima di un incidente stradale a Camaro.

Pare la che la giovane fosse alla guida di uno scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto, sul Viale della Marina Russa.

La ragazza, soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata al Policlinico dove nella notte è stata sottoposta ad un intervento nel Reparto di Neurochirurgia.

Sono in corso accertamenti da parte degli uomini della sezione Infortunistica della Polizia Municipale sulla dinamica del sinistro. Potrebbero fare piena luce le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona che gli agenti della municipale stanno acquisendo in queste ore.