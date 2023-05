Capo d’Orlando – Gli studenti del Liceo Piccolo in scena al Cineteatro mercoledì 31 maggio

Una giornata dedicata alla musica, al teatro, all’arte. Mercoledì 31 maggio gli studenti del Liceo Piccolo di Capo d’Orlando andranno in scena al Teatro Rosso di San Secondo: “Uomini e luoghi – La Sicilia delle donne, una stratificazione storica senza tempo”, è il nome scelto per la manifestazione. Tre le performance preparate dagli alunni e dai docenti relatori, con inizio alle 10.30. Si parte con la rappresentazione “Se questa è un’eroina”… performance sulle donne siciliane di ieri e di oggi nata da una sintesi di testi di vari autori, a cura dei Professori Maurizio Galati, Florinda Aragona, Maria Pia Cappotto, Sabrina Busà e Anna Paola Cataldo.

Successivamente andrà in scena “Donna della tradizione o paladina della giustizia?” a cura del Prof. Luciano Armeli Iapichino.

Si concluderà con “La Sicilianità. Platone in carcere a Siracusa”, a cura del Prof. Mauro Cappotto.

“Con la rappresentazione – scrivono i Professori – di “Se questa è un’eroina”… performance sulle donne siciliane di ieri e di oggi, si intende sottolineare la rilevanza della partecipazione e del contributo femminile alla storia della Sicilia, attraverso il succedersi delle varie epoche e la decisa impressione del cambiamento a cui le donne hanno partecipato in mille modi diversi, talvolta subendolo, tal altra anticipandolo, infine interpretandolo. Non mancano comunque molti esempi di donne ‘sorgenti di luce’ che possono ispirare non solo le abitanti di quest’isola ma le donne di tutto il mondo.

La narrazione si sviluppa a partire dalle origini mitologiche della terra di Sicilia e soffermandosi sul mito delle sirene, per poi passare a delle donne reali: Macalda di Scaletta vissuta nel Medioevo, Donna Franca Florio la cosiddetta regina senza corona della Bella Epoque, la nostra conterranea Agata Giovanna Piccolo, per concludere con la figura contemporanea figura di una grande e coraggiosa siciliana, Felicia Impastato, mamma di Peppino barbaramente assassinato dalla mafia .

Sono stati coinvolti gli alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi dell’Istituto L. Piccolo e per rendere partecipe tutte le componenti della scuola, ci siamo avvalsi anche del talento di una rappresentante del personale ATA. Nell’allestimento di tutte le performance, si sono valorizzati gli innumerevoli talenti presenti nel nostro Liceo: attori, ballerini, musicisti, cantanti. È stato prezioso per la creazione delle scenografie l’aiuto dei docenti e degli studenti del Liceo indirizzo Artistico che, con le loro creazioni hanno arricchito la recitazione e i canti. La finalità di questo lavoro è stata quella di favorire nei nostri studenti la conoscenza del multiforme mondo della nostra Isola nel passato e nel presente, stimolandone al contempo, la capacità critica. A tal proposito i ragazzi hanno partecipato con grande entusiasmo a tutte le attività che hanno dato vita allo spettacolo conclusivo supportato e voluto dalla nostra Dirigente Prof, ssa Margherita Giardina.”