Ritrovato a Capo d’Orlando 75enne di Giardini Naxos, scomparso da oltre 24 ore

Una storia a lieto fine. il 75enne Francesco Borbone, di Giardini Naxos, era uscito di casa ieri intorno alle 16,30 con la sua auto, una Renault Captur per recarsi all’aeroporto Fontanarossa di Catania.

Ma da quel momento i suoi familiari non avevano avuto più notizie. E’ scattato allora un tam-tam social, partito dal figlio Omar Giuseppe, che aveva diffuso la foto del padre, chiedendo aiuto. Dopo alcune segnalazioni rivelatasi errate, finalmente l’uomo è stato ritrovato a Capo d’Orlando. Era in stato confusionale, ma in buone condizioni di salute. Si cercherà ora di capire cosa possa essere successo.