Ennesima mattinata di passione per gli automobilisti in transito sulla A20. L’autostrada è semiparalizzata da questa mattina a causa di un incidente nel tratto tra Milazzo e Rometta, in direzione Messina.

Tre mezzi, tra cui un tir, si sono scontrati intorno alle 7.30 poco dopo lo svincolo di Milazzo, causando disagi e rallentamenti nel tratto. Lunghe code si sono formate: sul posto la Polstrada e gli uomini del CAS, ma la situazione è ancora in divenire.