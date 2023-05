Gioiosa Marea: iniziano i lavori di ripristino a Capo Calavà e della condotta sottomarina

Dopo i danni subiti a causa del maltempo lo scorso inverno, arrivano i fondi della protezione civile a Gioiosa Marea.

In particolare, sono iniziati i lavori a Capo Calavà per il ripristino di infrastrutture e sottoservizi a seguito delle mareggiate dell’11 e del 12 gennaio. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha stanziato 250mila euro per il ripristino delle strutture pubbliche. La ditta incaricata, la Malfitano S.r.l. di Gioiosa Marea, sta effettuando interventi su viabilità, rete idrica e fognaria, rete elettrica, telefonica e di illuminazione. Si tratta di lavori tampone, per consentire alle strutture di avviare l’attività e di salvaguardare così la stagione balneare .

Avviati anche gli interventi di riparazione della condotta fognaria sottomarina danneggiata dalle mareggiate per i quali il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha stanziato 105mila euro.

“Interventi urgenti e necessari” ha dichiarato il Sindaco Giusi La Galia, propensa a lavorare per la salvaguardia della qualità delle acque e la tutela dell’economia turistica della cittadina. Il progetto prevede anche l’adeguamento dell’impianto di depurazione consortile di Zappardino e i lavori di riqualificazione che stanno interessando tutto il territorio comunale.

Articolo di Elena Scaffidi