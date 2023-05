Catania: tre uomini in fuga per spaccio, sequestrati 14 mila euro

La Polizia di Stato ha arrestato due uomini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzioni illegale di armi e resistenza a pubblico ufficiale. La scorsa notte due volanti impegnate nell’ordinario servizio di controllo del territorio in zona San Cristoforo, notano un sospetto via vai di persone davanti al portone di un’abitazione, ritenuto insolito vista l’ora tarda. Approfittando della temporanea apertura del portone, gli agenti riescono a bloccare l’ingresso e accedere al vano scala. All’interno vi erano presenti tre uomini, due dei quali, alla vista dei poliziotti, riescono a raggiungere l’ultimo piano dello stabile e a tentare la fuga attraverso i tetti, mentre il terzo viene prontamente bloccato e identificato come il proprietario dello stabile, un pluripregiudicato di circa 30 anni. La perquisizione all’interno dell’immobile ha rinvenuto un sofisticato impianto di videosorveglianza, con telecamere puntate verso tutti i punti di accesso dello stabile, in modo da controllare gli ingressi ed eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine. Trovati anche residui di cocaina sul tavolo della cucina e circa ottantotto euro in monete. Nel frattempo due poliziotti riescono a bloccarne uno dei fuggitivi con addosso uno zaino, un uomo di circa 40 anni anch’egli pluripregiudicato. La successiva perquisizione all’interno dello zaino ha rinvenuto 2 involucri in cellophane contenenti cocaina, 11 involucri in carta stagnola già confezionati in dosi da 20 grammi ciascuno e pronti ad essere smerciati, 2 bilancini di precisione, 3 pistole marca Beretta e circa 14.000 euro in contanti. Dopo aver provveduto al sequestro della droga, delle armi, del denaro e dell’impianto di videosorveglianza, i due uomini vennero tratti in arresto e condotti in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

Articolo di Elena Scaffidi