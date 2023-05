Barcellona PG, cerimonia di insediamento per il Procuratore Capo Giuseppe Verzera

Si è svolta oggi al Tribunale di Barcellona PG la cerimonia ufficiale di insediamento del nuovo procuratore capo dottor Giuseppe Verzera, alla presenza delle autorità civili e militari della Città dl Longano e dalla provincia.

58 anni il magistrato messinese dal 2015 era alla guida la Procura di Caltagirone ed è stato designato a Procuratore di Barcellona PG lo scorso aprile. Entrato giovanissimo in magistratura nel 1990, sin da subito è stato impegnato sul fronte antimafia alla Dda di Reggio Calabria, rivestendo un ruolo di primissimo piano nel lotta alla criminalità organizzata in Calabria e Sicilia. Ha guidato operazioni imponenti come “Olimpia”, considerata la più grande offensiva dello Stato nei confronti della ‘Ndrangheta reggina. Si è occupato del processo per la morte del giudice Antonino Scopelliti, ucciso nel 1991; dell’omicidio del magistrato messinese Cesare Torrenova, trucidato a Palermo nel 1979, processo che si concluse con la condanna di Totò Riina e tutta la cupola di Cosa Nostra.

Nel 2003 è stato trasferito alla Dda di Messina, dove si è occupato di numerosi processi ed indagini delicatissime contro Cosa Nostra. Ha trattato, in particolare, diverse operazioni che hanno decapitato i vertici della mafia barcellonese: “Icaro”, “Sistema”, “Vivaio”, “Pozzo”, “Gotha”, che hanno portato a decine di arresti. Insieme al collega di Barcellona Francesco Massara, ha coordinato anche l’operazione dei carabinieri, “Mustra”, che ha portato in carcere le nuove leve della “famiglia” barcellonese.