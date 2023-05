San Filippo del Mela: Giovedì 25 maggio alle ore 17:30 si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso poetico “Sussurrate alla carta”

Si svolgerà giovedì 25 maggio alle ore 17:00, all’ex palazzo comunale sito sul corso Garibaldi di San Filippo del Mela, la cerimonia di premiazione del concorso di poesia “Sussurrate alla carta” ideato dall’Associazione Divertiamoci Correndo, in collaborazione con l’ARF Spettacoli e Antenna del Mediterraneo e il Patrocinio del Comune di San Filippo del Mela e dal Comitato Regionale Fair Play.

Al concorso hanno partecipato ben 53 poeti suddivisi il tre categorie: Lingua Italiana, lingua dialettale e categoria giovani.

La giuria è composta da Maria Giovanna Farina, Filosofa e autrice di ben 13 libri, da Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi e insegna comunicazione e giornalismo presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina, dove è Delegato del Rettore alla Comunicazione e Direttore del Master in “Esperto in Comunicazione Digitale per la Pubblica Amministrazione e l’Impresa” e dal Professore Giuseppe Anania.

A tutti i partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione, mentre per ogni categoria saranno premiati i primi tre classificati, inoltre la giuria ha segnalato undici menzioni speciali.

Per la categoria in lingua italiana al primo posto si è classificato Paolo Crisafulli con la poesia “A mia moglie Mirella”, al secondo Attilio Andriolo con la poesia “E col tempo impari” e al terzo Santina Paradiso con la poesia “A un passo dalla riva”; le menzioni speciali saranno per Luisa Rita Barbaro con la poesia “Parlarsi oltre la vita”, Elena Tripodo con la poesia “La meta”, Grazia Dottore con la poesia “Palpiti di silenzio”, Cetty Perrone con la poesia “Le stagioni della vita” e Rocco Amato con la poesia “Le ragioni del cuore”.

Per la categoria in lingua dialettale si è classificato primo ;aurizio Tortorella con la poesia “Motti senza fini”, al secondo posto Maria Luisa Crisafulli con la poesia “Sugnu sicilianu” e al terzo posto Anna La Rosa con la poesia “Pittia”; le menzioni speciale per Giovanni Macrì con la poesia “Ninu u Carrabineri”, Elisa La Rosa con la poesia “U curtigghiu”, Antonella Pavasili con la poesia “Nautra fimminedda”, Santina Paradiso con la poesia “U vero xiauru d’à primavera” e Attilio Andriolo con “A matina che mi susu”.

Per la categoria giovani al primo posto si è classificata Gloria Cappellano con la poesia “Alla piccola me” che ha ricevuto anche una menzione speciale con la poesia “A te nonno” e al secondo posto Antonio Puliafito con la poesia “Privo d’amor”.

Alla cerimonia di premiazione saranno presenti il Sindaco di San Filippo del Mela, Gianni Pino, e gli assessori Teresa Artale, Angela Pizzurro e Carmen De Matteo.

Durante l’evento saranno consegnati i “Premi Arf Spettacoli per il Sociale” a varie associazioni e talenti che si sono contraddistinti durante l’ultimo periodo, a ricevere il prestigioso riconoscimento il “Rotary Club di MIlazzo” presieduto dal Dottor Antonio Pontoriero; l’associazione “Le Ali di Trinacria” di Barcellona Pozzo di Gotto presieduta dal Dottor Pasquale Tramontana, l’artista filippese Pippo Di Giovanni, l’Odv APCARS ets di Protezione civile di San Filippo del Mela coordinata da Angelo Garrapa e l’Orsa Basket Barcellona che ha vinto il campionato di serie C Gold e Under 20.

Riconoscimenti anche per il Comando di Polizia Municipale di San Filippo del Mela e per tre attività commerciali del centro tirrenico: Bar Rotima, Pizzeria del Corso e Tabacchi Aliprandi.

L’evento sarà presentato da Francesco Anania con la collaborazione di Nuccia Sottile che è stata anche componente del comitato artistico insieme a Lorenzo Porretta e Silvia Di Giovanni.