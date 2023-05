Incidente stradale questa mattina sulla tangenziale di Messina, vicino a Tremestieri, in direzione Catania. Due auto si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 9: una delle due auto, dopo lo scontro, è finita sul guard-rail, sradicando dal terreno anche un cartello della segnaletica stradale. Due persone ferite, che sono state trasportate in ospedale dal personale del 118. Sul posto la Polizia Stradale.