Barcellona Pozzo di Gotto: IV edizione del festival cortometraggi “In…Corto”

Appuntamento a Barcellona Pozzo di Gotto venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio

con la IV edizione del festival cortometraggi “In…Corto” organizzato dall’associazione “Mutamenti Liberi” all’auditorium del Parco “Maggiore La Rosa”.

Tre sono state le sezioni in concorso: 1. IN…CORTO 2023, il cui tema era libero. 2. SICILIA IN… CORTO 2023, il cui tema era la Sicilia e i siciliani. 3. IN… CORTO PER I GIOVANI DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO 2023, rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado del comune di Barcellona Pozzo di Gotto, il cui tema era “Bullismo e Cyberbullismo”.

Una Giuria di esperti del settore Cinema, Musica e Spettacolo sta già selezionando, tra le 83 pervenute, l’opera vincitrice del “Festival In…Corto 2023” il cui premio è di 500,00 euro e l’opera vincitrice della sezione “Sicilia In… Corto 2023”, tra le 15 pervenute, il cui premio è di 250,00 euro.

Un comitato scientifico costituito dal professore Francesco Pira alla presidenza, dalla

professoressa Katia Trifirò e dallo scrittore Christian Bartolomeo, sta selezionando, tra le 3

pervenute, l’opera vincitrice della sezione “In… Corto per i Giovani di Barcellona Pozzo di Gotto” rivolta agli studenti degli Istituti Superiori di Primo e Secondo grado del comune del Longano, il cui tema per l’anno 2023 è stato “Bullismo e Cyberbullismo”. Fuori concorso

visioneranno anche le opere pervenute per la sezione da tutta Italia.

La presentazione dell’evento è stata nuovamente affidata ad Andrea Brancato, esperto di cinema, televisione e cinematografia e a Valentina Di Salvo (in foto con le fondatrici dell’Associazione Mutamenti Liberi) giornalista collaboratore presso Radio Milazzo, scrittrice ed esperta di musica e spettacolo.

Pieni di entusiasmo i membri dell’associazione “Mutamenti Liberi”, la presidente Maria Grazia Milioti e i soci Anna Maria Puliafito, Maria Pia Bilardo, Andrea Brancato e Salvina Merlino, sono felici di riaccendere ancora una volta i “riflettori”, dando appuntamento a venerdì 30 giugno per la proiezione di tutti i cortometraggi delle tre sezioni giunti in finale e a sabato 1 luglio per la serata finale della IV edizione del Festival con tanti ospiti, momenti dedicati alla giuria ed al comitato scientifico, premiazione e visione dei cortometraggi vincitori delle tre sezioni in concorso.