Enel in campo con molte squadre di tecnici per fronteggiare l’emergenza maltempo

Numerose le squadre di Enel Distribuzione intervenute sul campo, che con grande impegno e in molti casi in condizioni impervie e difficili, stanno riparando i danni alla rete elettrica, causati principalmente dalla caduta di alberi ad alto fusto. Da San Piero Patti a Capo D’orlando, sono diversi i comuni che hanno subito danni dal forte vento che ieri ha colpito tutta la zona dei Nebrodi.

Sono circa 8000 le famiglie rimaste senza energia elettrica da ieri mattina. Il numero dei ticket aperti per segnalare i guasti di ernergia elettrica sta mettendo a dura prova il lavoro incessante dei tecnici. Squadre d’intervento ovunque per garantire il ripristino dell’energia che per molti adesso manca da oltre 24h.