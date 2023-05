Raffiche di vento a 120 km/h, danni e disagi sul territorio tirrenico-nebroideo. A20 chiusa tra Brolo e Tusa – VIDEO

Una mattinata davvero difficile per il comprensorio tirrenico-nebroideo, sferzato dalle violente raffiche di vento, che hanno raggiunto anche i 120 km/h.

Alberi e rami sradicati sulla 113 a Torrenova e Capo d’Orlando e sulla A20, quest’ultima chiusa nel tratto compreso tra Brolo e Tusa per consentire le operazioni di ripristino e garantire l’incolumità degli automobilisti.

Tragedia sfiorata nei pressi della stazione a Capo d’Orlando. Il forte vento ha fatto crollare in strada un albero di grosse dimensioni. Proprio in quel momento stava passato un autobus di linea, che è riuscito a frenare giusto in tempo. Il conducente e una passeggera sono rimasti leggermente feriti e sono stati trasportati al Pronto Soccorso orlandino per tutte le cure del caso. In via Trazzera Marina il tetto di un fabbricato si è scoperchiato, andando a finire su una Smart. Fortunatamente nessuno passava di lì in quel momento. Così come in via Mancari, dove un’altra copertura è finita in strada, dopo essere partita da via Vittorio Veneto.

Danni anche a Mistretta, dove i calcinacci di una palazzina in Via Libertà sono finiti in strada. Sono intervenuti i volontari dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza.