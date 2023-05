L’Orlandina è retrocessa in B Interregionale. Il patron Sindoni “Grande dispiacere. Mi assumo le mie responsabilità”

L’ora più buia. Una retrocessione che fa male, ma che è risultata inevitabile per quanto visto in campo in questa stagione. Il trend è stato confermato nell gara 3 di ieri alla Infodrive Arena. L’Orlandina Basket è stata retrocessa in Serie B interregionale, dopo la sconfitta per 3-0 nella serie contro Lissone Brianza.

Una partita mai in discussione, con Lissone che scappa nel terzo quarto e non si volta più indietro. I lombardi vincono con merito 64-78, giocando una pallacanestro migliore sia in attacco che in difesa. Troppi gli errori dei paladini, che provano più volte ad accorciare le distanze, cercando sempre però le giocate individuali.

Errori che non sono figli di questa partita, ma di un mercato sbagliato e di una stagione che non è mai andata come si sperava. Adesso è il tempo della riflessione e delle decisioni.